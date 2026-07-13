Son Dakika... Gözaltına alınmıştı... Haluk Levent'ten ilk açıklama: 'Asıl bombayı bekleyin!'

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütüne soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dernek Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ASIL BOMBAYI BEKLEYİN..."

Levent, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım,

Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.

Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin." Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır.

Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sanatçı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 kişi, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.