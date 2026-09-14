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Son dakika... Gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz adliyeye sevk edildi

Son dakika... Gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz adliyeye sevk edildi

14.09.2026 16:37:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz’un da bulunduğu 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ü.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D. adliyeye sevk edildi.

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