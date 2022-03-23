Son Dakika... Gözler kritik toplantıda: İstanbul’da ulaşım zammı gündemde

23 Mart 2022 Çarşamba, 14:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine aldı. İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila 100 arasında zam talebi bulunuyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de bilet fiyatlarının akaryakıt giderlerini karşılamaması nedeniyle bütçeye ek 10 milyarlık yük bindiğini belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.

UKOME toplantısı saat 14.05'te Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde başladı. Toplantıda, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerine ara zam teklifi oya sunulacak.

TOPLU TAŞIMA TARİFESİ

UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. Ancak aradan geçen 3 ayda akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşandı. Motorinin litresi 21 lirayı geçti. Son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.