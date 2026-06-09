Son dakika... Grup toplantısı krizi: Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı

Mahkemenin CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve atanmasının ardından partide başlayan tartışmalar sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısının ardından 'TBMM'deki grup toplantısına katılmama' kararı alan Kılıçdaroğlu, saat 14.00 için CHP Genel Merkezi'ne çağrı yaptı.

"ARINACAĞIZ, TEMİZ SİYASET YAPACAĞIZ"

CHP Genel Merkezi'nde toplanan milletvekilleri ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Her şeyi sizler için yapıyorum, yapacağım. Sizi utandırmayacağım.

CHP'nin kurultaylarında para olmaz, çıkar olmaz. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.

Arınacağız, temiz siyaset yapacağız. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar. Tarihin hiç bir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı."

HALK TV İLE CAFER MAHİROĞLU'NU HEDEF ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu isim vermeden Halk TV ile sahibi Cafer Mahiroğlu'nu şu sözlerle hedef aldı:

"Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim."

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'MUTLAK BUTLAN' ÇIKIŞI

"Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim! Ahlaki üstünlüğümüze sunulan bir darbedir. Hepsine güle güle diyeceğiz..."

"SARAY'IN ADAMI DİYORLAR..."

"'Kılıçdaroğlu sarayın adamı.' Öyle diyorlar. Ya arkadaş, Erdoğan Meclis'e geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı, hizalandı? Efendim 'biz müzakere ediyoruz' diyorlardı. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir, mücadele."

'KURULTAY' AÇIKLAMASI

“Elbette kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli kurultayı elbette yapacağım. Ama hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak. Kimse kurultayı zenginleşme aracı olarak kullanamayacak.”

NE OLMUŞTU?

CHP'de dün geceden itibaren süren 'grup toplantısı' gerginliğinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın kendisine yönelik çağrısını alıntılayarak, şu ifadeleri kullanmış ve saat 14.00 için CHP Genel Merkezi'ne şu çağrıyı yapmıştı:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."