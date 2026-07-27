Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 15 ilde 19 kişiye yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.
Jandarma ekiplerince 21 adreste arama yapıldığı 18 şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarıldı.
GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Gürlek'in konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
''Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.''
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına…— Akın Gürlek (@abakingurlek) July 27, 2026