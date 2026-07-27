Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi gözaltına alındı

27.07.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 15 ili kapsayan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 15 ilde 19 kişiye yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. 

Jandarma ekiplerince 21 adreste arama yapıldığı 18 şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarıldı. 

GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Gürlek'in konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: 

''Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.'' 

 

İlgili Konular: #Gülistan Doku #Soruşturma