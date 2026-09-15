Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama kararı daha

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan 4'ü tutuklanma, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik de 4 zanlının tutuklanmasına, 1'inin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

TUTUKLU SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Öte yandan Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise, işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.