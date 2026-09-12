Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: Emekli ve görevdeki emniyet mensupları dahil 11 gözaltı kararı!

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni dalga operasyon başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddialarıyla 11 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheli belirlendi.

Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla şüphelilere yönelik operasyon için 7 ilde harekete geçildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı işlemlerinin yanı sıra adreslerde arama yapıldığı ve bazı materyallere el konulduğu belirtildi.

Operasyonun, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın geçmişteki aşamalarında delillerin nasıl toplandığı ve soruşturma sürecinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin iddialar kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

SORUŞTURMADA 6’NCI DALGA

Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yıllardır sürdürülen soruşturma kapsamında daha önce de farklı tarihlerde operasyonlar düzenlenmişti.

Son operasyon, soruşturmadaki 6’ncı dalga olarak kayıtlara geçti.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın odağında, Doku’nun kaybolduğu dönemde yürütülen işlemlerde herhangi bir ihmal, delillerin karartılması ya da soruşturmanın seyrine müdahale edilip edilmediği iddialarının bulunduğu belirtildi.

AKIN GÜRLEK, "DOKU'NUN NAAŞI KİMYASAL MADDELERLE ORTADAN KALDIRILMIŞ OLABİLİR" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen günlerde Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili, "Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan’ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor" açıklamasını yapmıştı.

GÜLİSTAN DOKU’DAN 6 YILDIR HABER YOK

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kayboldu. Doku’dan o tarihten bu yana haber alınamazken, ailesinin ve avukatlarının soruşturmanın etkin yürütülmesi yönündeki talepleri yıllardır devam ediyor.