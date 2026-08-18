Son Dakika... 'Güllü' soruşturmasında yeni gelişme: Duruşma tarihi belli oldu

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla yargılanacak olan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme; kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, mevcut delil durumu, isnat edilen suçun katalog suçlardan olması, öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesini gerekçe gösterdi. Duruşmada soruşturma aşamasında ifadeleri alınan Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu da tanık olarak dinlenecek.

Tanıkların adreslerinin yargı çevresi dışında bulunması nedeniyle ifadelerinin SEGBİS aracılığıyla alınması için talimat yazılacak ve tutuklu yargılama nedeniyle haklarında doğrudan zorla getirme emri düzenlenmesi istenecek.

Davanın ilk duruşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.50’de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.