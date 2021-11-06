Son dakika... Günlerdir her yerde aranıyordu: Mesut Karataş'tan acı haber
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 15 gün önce kaybolan Mesut Karataş'ın (24) cansız bedeni bir inşaatın bodrum katında doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karataş'ın intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
24 Ekim'de "bakkala çıkıyorum" diyerek evden ayrılan Mesut Karataş'ın cansız bedeni Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Yay sokakta bulunan bir inşaatın bodrum katında bulundu.
İddiaya göre, gece yarısı sıralarında inşaatın bodrum katına giren 2 kişi, doğal gaz borusuna asılı bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karataş'ı doğalgaz borusuna asılı olarak buldu. Karataş'ın cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, 24 Ekim'den beri haber alamadıkları Mesut Karataş'ın bulunması için bir televizyon kanalına çıkarak kendisini arayan ailesi de olay yerine geldi. Polisin çalışmalarını takip eden ve ölüm haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Karataş'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.
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