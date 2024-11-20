Son dakika haberi... Meclis'te arbede: İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama!
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. Görüşme sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Meclis'te yaşanan kavga sorusuna "Arbede istemeyiz, ancak suhulete davet edebilirim" dedi.
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