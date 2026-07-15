Son Dakika... Haluk Levent adliyeye sevk edildi

Ahbap derneğine yönelik operasyon kapsamında aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

1 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Dün gözaltına alınan diğer kişilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DÜN İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Derneğe yönelik soruşturmada aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da dün 14 şüpheli ve dört şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltı kararı verilen üç şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, operasyonda toplam gözaltı sayısı 36'a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Levent, Bursa'da gözaltına alınırken Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki ofisinde de arama yapılmıştı.

Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, yasal bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa sürede çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürülmüştü.

Dosyada, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği, Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in kullandığı öne sürülen asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında avukat Ece Güner de gözaltına alınmıştı. Güner ise Haluk Levent'e borç verdiğini, bu parayı bir yıl sonra geri aldığını, Ahbap Derneği'nin ya da Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını açıklamıştı.