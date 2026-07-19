Son Dakika... Haluk Levent'ten yeni açıklama: Belge paylaştı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Levent, kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığını iddia eden Sevda Kurt isimli kişi ile ilgili belge paylaştı.

Levent şu ifadeleri kullandı:

SEVDA KURT'UN İDDİALARINI YALANLADI

''Tüm Gerçekler Zamanla Ortaya Çıkacaktır

Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır.

''210 MİLYON TL ALACAĞINI HÜKME BAĞLAMIŞTIR''

Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır.

''MASAK RAPORLARI DOĞRULUYOR''

Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır.''

Tüm Gerçekler Zamanla Ortaya Çıkacaktır



Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa… pic.twitter.com/vI60wqOBku — Haluk Levent ( Ahbap Ekibi ) (@haluklevent) July 19, 2026

SEVDA KURT NE DEMİŞTİ?

Levent’e 9 milyon lirasını kaptırdığını iddia eden 51 yaşındaki Sevda Kurt Ahbap Derneği’ne yaptığı bağış sonrasında Levent ile tanıştığını söylemişti.

Kurt, verdiği ifadede şunlar yer verdi:

“Ben 22 yaşında ABD’ye gittim. Orada 20 yıla yakın kaldım. Orada çok çalıştım. Sonrasında Türkiye’ye döndüm. Orada 4,5 milyon dolar kazancım oldu.”

Levent’in zamanla kendisini sık sık aramaya başladığını belirten Kurt, “Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri ve konserlerine davet etti. Haluk Bey bana ‘evleneceğiz; çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim” dedi.

Sevda Kurt, Levent’in borçlarını kapatması halinde evlilik vaadinde bulunduğunu öne sürerek ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

“Ben kendisine inandım, ‘borçları ödersem evleneceğiz’ dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım. Onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım, paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Benim evlilik hayallerim çalındı.”

Sevda Kurt, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.