Son dakika... Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05.23'te merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih:2023-03-13
Saat:05:23:14 TSİ
Enlem:36.829 N
Boylam:36.499 E
Derinlik:11.52 km
Detay:https://t.co/trYA3ukckG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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