Son Dakika: Hatay'da inşaatta göçük!

Son dakika haberi... Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:38
Son Dakika: Hatay'da inşaatta göçük!
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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu.

İşçilerden 5’i kendi imkanları ile göçükten çıktı. 4 işçi ise göçük altında kaldı.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yurttaşların da destek verdiği çalışmalarda ekipler 3 işçiyi yaralı olarak kurtardı. İşçiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 

SON İŞÇİ DE KURTARILDI

Göçük altında kalan son işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında göçük altına kalan son işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

İşçi tedavisi için hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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