Son dakika... HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı: 'Erdoğan bizler için asla bir seçenek değildir'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:36

Güncelleme: 25.05.2023 - 13:45

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolde yer alan kayyım maddesinin ardından dün olağanüstü toplanan HDP ve Yeşil Sol Parti, ikinci tur kararını açıklıyor.

"28 MAYIS SEÇİMİ BİR REFERANDUMDUR"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 yıl boyunca aşama aşama tek adama bağlı bir rejim inşa eden bir yapıyla karşı karşıyayız. İşte bu yüzden 28 Mayıs seçimi sisteme yönelik demokratik değişiklikten yana olanlarla bu tekçi rejimi sürdürmek isteyenler arasında bir refarandumdur.

Dün Zafer Partisi ile CHP arasındaki protokülü de bu minvalde değerlendirdik ve eleştirlerimizi paylaştık.

Mücadele ve 3. yol politikamızın temel hedefi devletin imkanlarına bir avuç rantçının çökmesini engellemek ve sistem yurttaş hak ve özgürlüklerini, demokrasiyi önceleyen bir evrensel standarda kavuşturmaktır.

Kürt sorununun çözümsüzlüğü Kürtlerin çıkarına değildir.

Göçmen veya mültecileri siyasi çıkar malzemesi haline getirmek yanlış ve insani değildir.

Bu tablonun sorumluğu mağdur olan göçmen ya da mülteciler değil doğrudan doğruya savaş politikalarında ısrar eden, sığınmacıları araşsallaştıran iktidardır.

Hiçbir siyasi hesap ve çıkar yoksul emekçi halkların, kadınların ve gençlerin geleceğinden daha kıymetli olamaz.

Cumhur İttifakı'nın politikaları karşısında demokrasi, adalet ve özgürlük ilkeleriyle durulabilir.

"TEK ADAM REJİMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Bizler HDP ve Yeşil Sol Parti olarak sadece halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk, özgürlük mücadelesine kefiliz.

Erdoğan ve ortakları tarafından yaratılan ucube rejim toplumsal sıkıntıların da temel sebebidir.

28 Mayıs seçimlerinde oylanacak olan da bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir.

Bugünkü sistem karşısında birleşen milyonlarca oy daha çok özgürlük, demokasi, refah talebi içindir. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetimine katıldığı özgür, demokratik, adaletli bir rejim inşa etmektir.

Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir.

28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte tarihin akışını hep birlikte, demokratik değişim yönünde çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz.

Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz.

Milyonların değişim arzusu en büyük ilham kaynağımızdır.

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