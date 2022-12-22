Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
Son dakika haberi... 3 ay önce dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü.
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Gerekçe olarak 'yasama faaliyetlerine katılmaması' gösterildi.
330 kabul, 42'si ret toplam 372 oy kullanıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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