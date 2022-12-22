Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

Son dakika haberi... 3 ay önce dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü.

22 Aralık 2022 Perşembe, 16:40
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TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Gerekçe olarak 'yasama faaliyetlerine katılmaması' gösterildi.

330 kabul, 42'si ret toplam 372 oy kullanıldı.

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