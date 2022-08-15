Son Dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağışla ilgili açıklamalarda bulundu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağışla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Öğleden sonra saat 14.00-15.00’e kadar devam edecek. Mecbur kalmadıkça araçlarınızla dışarı çıkmayın” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'da açıklamalarda bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

"Eminönü’nden Üsküdar’a, Maltepe’den Pendik’e, diğer bölgelerimize varıncaya kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadı.

Şuana kadar bir yaralanma, bir kaza gibi ihbar almadık.

Su baskınlarında ise telafi edilemez bir sorunla karşılaşmadık. Gelen ihbarları ve yetkili arkadaşlardan gelen bilgileri kontrol ediyoruz."