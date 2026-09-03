Son Dakika... İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni dalga operasyon: 13 kişiye gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın “Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu” öne sürülen suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yürütüldüğü belirtildi.

İBB BAŞKANLIK KONUTUNA MATERYAL ALIMI DA DOSYADA

Başsavcılık açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporlarında, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin tespitlere yer verildi.

Bu ihaleler arasında İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de bulunduğu belirtildi.

Raporda söz konusu ihalelerde “ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu” yönünde tespitlerin bulunduğu kaydedildi.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdülkerim Hazırbaba, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, Vedat Taşdelen, Mustafa Delipoyraz ve Volkan Karagöz gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Onur Gülin'in ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

SEÇİM ÖNCESİ ÜSKÜDAR'DA OPERASYONLAR

Öte yandan 5 Ağustos'ta Sinem Dedetaş'ın yerine Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçimin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından cumartesi günü seçimin yenileneceği Üsküdar Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon devam ediyor.

Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün gözaltına alınan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu sabah ise AK Parti'den CHP'ye geçen belediye meclis üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Ekrem Baki'nin, İBB operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Üsküdar'da dün Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.