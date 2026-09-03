Son Dakika... İBB'ye yeni dalga operasyon: 13 kişiye gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın “Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu” öne sürülen suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yürütüldüğü belirtildi.

İBB BAŞKANLIK KONUTUNA MATERYAL ALIMI DA DOSYADA

Başsavcılık açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporlarında, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin tespitlere yer verildi.

Bu ihaleler arasında İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de bulunduğu belirtildi.

Raporda söz konusu ihalelerde “ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu” yönünde tespitlerin bulunduğu kaydedildi.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 3 Eylül 2026 tarihinde 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yurt dışında bulunduğu belirtilen 1 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerden bazılarının şöyle olduğu belirtildi:

İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları’ndan Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına.

AYRINTILAR GELİYOR...