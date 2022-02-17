Son dakika: İBB’nin topladığı 6.2 milyonluk bağışa el konuldu
Son dakika gelişmesi... İstanbulluların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için İBB'ye bağışladığı 6 milyon 212 bin 515 TL'ye Fatih Kaymakamlığı'nın kararıyla el konuldu. İki yıldır bloke halde bulunan para İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarıldı.
İstanbulluların pandemi nedeniyle ekonomik olarak zorlandığı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Birlikte Başaracağız” kampanyası başlatmıştı.
İstanbullular, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İBB'ye bağışta bulunmuştu. 30 Mart – 18 Haziran 2020 tarihleri arasında 6 farklı bankada toplanan yardım paralarının bulunduğu hesaplar, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla dondurulmuştu.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Valiliği'nden izin alınmaması, karara gerekçe olarak gösterildi. İBB, hesaplarının hukuksuz şekilde dondurulmasını yargıya taşıdı. Belediye kanunun 15. maddesine göre bağış toplamanın belediyenin yetki ve imtiyazları arasında olduğu hatırlatıldı.
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BANKA HESABINA AKTARILDI
İBB’den yapılan açıklamada “Yargı sonucu beklenmeden Fatih Kaymakamı Kaan Peker imzasıyla İBB'ye resmi bir yazı gönderildi. Yazıda 2 yıldır bloke halde bulunan paranın İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarılmasına karar verildiği belirtildi” bilgisi verildi.
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