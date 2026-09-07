Son Dakika... İlk kez hakim karşısına çıktı: Veyis Ateş tahliye edildi!

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025’te tutuklanan Habertürk TV’nin eski Genel Müdürü ve sunucusu Veyis Ateş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu Veyis Ateş, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın ilk duruşmasında salonda hazır bulundu.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve 10 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ise bugünkü duruşmaya, “tanık” sıfatıyla SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Veyis Ateş'in tahliyesine karar verirken dava, 27 Ekim'e ertelendi.

“SUÇLAMALARI KESİNLİKLE REDDEDİYORUM”

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamalarından cezalandırılması talep edilen iddianameye karşı savunma yapan Ateş, “9 ayın sonunda ve nihayet bir heyetin önüne çıkarak kendimi savunma imkanı buluyorum” diyerek sözlerine başladı.

İddianamedeni tüm suçlamaları reddeden Ateş, “Hiçbir suçu sizi temin ederim ki işlemedim. Bu suçlamaları kesinlikle reddediyorum” ifadelerini kullandı.

“KULLANMADIĞIM BİR ŞEYİ NEDEN TEMİN ETMİŞ OLAYIM?”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendisi hakkındaki tutuklama talebinin gerekçesinde, “uyuşturucu kullanımı için yer temini” iddiasının yer aldığını söyleyen Ateş, “9 aydır bu çelişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bana ‘Mehmet Akif Ersoy’un evine gittin mi?’ diye soruluyor. Bahsedilen ev bana ait değil ama ‘uyuşturucu kullanımı için yer temin ettiğim’ iddia ediliyor. Bana ait olmayan bir evde ben nasıl yer temin etmiş oluyorum? Kullanmadığım bir şeyi neden temin etmiş olayım? Ben böyle bir eylemden ne ummuş olabilirim?” dedi.

Ateş; dosyada “tanık” sıfatıyla ifade veren Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Serap Saylan ve Ebru Güran ile “şikayetçi” sıfatıyla ifade veren Osman Tıraş’ın iddialarına yanıt verdi.

“MEHMET AKİF ERSOY ÜZERİMDEN ELİNİ YIKAMAYA ÇALIŞMIŞTIR”

Ersoy’un kendisinden 10 gün önce tutuklandığını anımsatan Ateş, “Ne kolluk ne de savcılık ifadesinde benden bahseden Mehmet Akif Ersoy, tutuklandığım haberini duyunca beni hatırlamış ve etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ek ifadesinde, ‘uyuşturucu ne idi bilmezdim, beni Veyis Ateş başlattı’ diyerek üzerimden elini yıkamaya çalışmıştır” dedi.

“ERSOY BANA ‘BU ŞEKİLDE İFADE VERMESEYDİM BENİ HABERTÜRK’ÜN EL DEĞİŞTİRME DAVASINA KATACAKLARDI”

Bu ek ifadesinin ardından Ersoy ile Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki avukat görüş sırasında karşılaştıklarını anlatan Ateş, “Bana şunları söylemişti: ‘Abi çok özür dilerim. Bu şekilde ifade vermek zorundaydım, hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne işler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim.’ Buna, o esnada yanımda olan avukatım Kerem Akyer de tanıktır” ifadelerine yer verdi.

“TANIKLARA ETKİDE BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILSIN”

“Mehmet Akif Ersoy aleyhimdeki bu beyanları başka bir sebeple söylemek zorunda olduğunu açık ve seçik beyan etmiştir” diyerek savunmasını sürdüren Ateş, “Ersoy’un diğer tanıklara da bir etkide bulunup bulunmadığının araştırılmasını isterim” talebinde bulundu.

“ALEYHİME TANIKLIK EDENLERİN HEPSİ ERSOY’UN SEVGİLİSİ YA DA ARKADAŞI”

Ateş, savunmasına şöyle devam etti:

“Zira, tanıklardan Şevkiye Dilara Yıldız, etkin pişmanlık ifadesinde, daha önceki ifadelerini Ersoy’un avukatının yönlendirmesiyle verdiğini ifade etmişti. Bu etkinin, aleynime verdiği beyanlarda da olup olmadığının araştırılmasını isterim. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi, Ersoy hakkındaki iddianameden de anlaşılacağı üzere, Ersoy’un ya sevgilisi ya da yakın arkadaşı. Pek çoğunun da Mehmet Akif Ersoy’un etkisi altında kaldığını düşünüyorum.”

“ŞEVKİYE DİLARA YILDIZ İKİ İDDİANAMEDE İKİ FARKLI İFADE VERMİŞ”

Ateş ardından, Şevkiye Dilara Yıldız’ın kendisi hakkındaki beyanlarına yanıt verdi.

Yıldız’ın bu davanın iddianamesinde yer alan ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, Ateş bana ilk defa ve zorlayarak kullandırdı” dediğini; Yıldız’ın, Ersoy’un tutuklu olduğu dosyanın iddianamesindeki ifadesinde ise “Ben ilk uyuşturucuyu Alanya’daki bir otelde kullandım” dediğini söyledi.

Ateş, Yıldız’ı ilk kez 2018 ya da 2019 yılında Ersoy’un Piyalepaşa’daki evine ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdiğinde tanıdığını belirtti.

“UFUK TETİK’İ İLK KEZ METRİS’TE TANIDIM”

Dosyada yer alan diğer “tanık” Serap Şaylan’ın “‘Mehmet Akif Ersoy’un Seba’daki evine birkaç kez gittim; Ufuk Tetik ile Veyis Ateş de oradaydı” şeklinde ifade verdiğini ve bunun doğru olmadığını öne süren Ateş, “Ufuk Tetik’i ilk kez ben Metris Cezaevi’nde tanıdım” dedi.

“ÇENGELKÖY’DE HİÇ EVİM OLMADI”

Şaylan’ın ifadesinde “Veyis Ateş beni Çengelköy’deki evine uyuşturucu içmeye davet etti” dediğini de aktaran Ateş, “Bu imkansızdır çünkü Çengelköy’de hiç evim olmadı ve Çengelköy’de hiç ikamet etmedim” ifadelerini kullandı.

Ebru Güran’ın hakkında verdiği ifadelere de karşı çıkan Ateş, “Güran ifadesinde beraber uyuşturucu kullandığımızı sonrasında kendisini rahatsız edici davranışlarda bulunduğumu iddia etmiştir. Bu durumda benimle bir daha görüşmemesi gerekirdi. Oysa Ebru Güran, Mehmet Akif Ersoy ile birlikteyken, Ersoy’un telefonundan beni birkaç kez arayıp, Ersoy’un evine davet etmiştir” şeklinde savunma yaptı.

“BANA SORUŞTURMA AŞAMASINDA BU SUÇLAMAYLA İLGİLİ SORU BİLE SORULMADI”

Ateş, savunmasına şöyle tamamladı:

“Bu insanların benimle birlikte uyuşturucu kullandıkları yönünde dosyada somut bir delil bulunmamaktadır. Bir hesap hareketi, HTS kaydı da yoktur. Ben 9 aydır 12 metrekarede bir başıma bunları düşünüyorum.

İddianame ile birlikte ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçu ile de suçlandığımı öğrendim. Soruşturma aşamasında bana böyle bir soru sorulmadı bile. Kimden aldım, kime sattım, bunlara ilişkin tek bir somut delil yok.

Osman Tıraş’ın beyanlarındaki suçlamalardan herhangi biri ispatlansın, en ağır cezaya razıyım. Osman Tıraş kimdir bilmiyorum. Tanımıyorum. Bunların hiçbirini hak etmedim.”

“UYUŞTURUCU İÇİN ATEŞ’E PARA ÖDEMEDİM, ERSOY’UN ÖDEDİĞİNİ DE GÖRMEDİM”

Ateş’in savunmasını tamamlamasının ardından “tanık” beyanları alındı. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Şevkiye Dilara Yıldız, “Ateş ile birebir iletişimim yok. Mehmet Akif Ersoy aracılığıyla tanıyorum” dedi.

Ateş’i ilk kez Mehmet Akif Ersoy’un Piyalepaşa’daki evinde gördüğünü belirten Yıldız, yılını tam hatırlamadığını ama Ramazan ayında görüştüklerinden emin olduğunu dile getirdi. Evde Mehmet Akif Ersoy ve Ebru Gülan’ın olduğunu söyleyen Yıldız, “Biz oturuyorduk, Ateş sonradan geldi. Masaya viski ve uyuşturucu getirdiğini gördüm. Uyuşturucu madde ise kokaindi. İçki ve uyuşturucu madde içildi. Hepimiz kullandık. Gelmeden önce Mehmet Akif ile mesajlaşması olabilir. Mesajda ne olduğunu görmedim. Ben sadece Veyis’in viski ve uyuşturucu ile geldiğini biliyorum. Ben çok az kullandım. Uyuşturucu getirilmesi için para ödemedim. Mehmet Akif’in ödeme yaptığını ben görmedim. Ben sabah işe gittim, sonrasında ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Ersoy’un Seba’daki evinde de Ateş’i gördüğünü öne süren Yıldız, “Evde yine Mehmet ve Ebru vardı. Ateş sonradan geldi. Orada da biraz zorlamayla, ifademde de belirtmiştim. Veyis biraz zorluyordu. Yine kokoin getirdi. Biraz zorla verildi, sabah ben fenalaştım. Dördümüz de kokoin kullandık. Ersoy’un uyuduğunu hatırlıyorum. Öncesinde kendi isteğimizle içmiştik. Veyis, Ebru ve beni daha fazla içmemiz için zorladı. Sabah fenalaşacak kadar fazla içmiş oldum” diye konuştu.

ÖNCE “HİÇ KULLANMADIM” DEDİ, SONRADAN İTİRAF ETTİ

Dilara Yıldız daha önce kullanmadığını, “Öncesinde hiç uyuşturucu kullanmamıştım” diyerek iddia etti. Yıldız, hakimin ısrarı üzerine daha önce farklı tarihlerde ve mekanlarda farklı türde uyuşturucu kullandığını beyan etti.

“ERSOY’UN AVUKATLARININ YÖNLENDİRMESİYLE İFADE VERDİM”

Yıldız, ilk gözaltına alındığında verdiği ifadede ve ikinci ifadesinde Mehmet Akif Ersoy’un avukatlarının “yönlendirmesiyle” ifade verdiğini öne sürdü.

Avukatlara “‘Bildiklerimin tamamını anlatacağım’ dediğimde ‘anlatma’ dediler” diyerek cezaevindeyken yeni bir avukat tuttuğunu söyledi.

“VEYİS ATEŞ’İ TANIMIYORUM”

Daha sonra, Yıldız’ın Alanya’da birlikte uyuşturucu kullandığını söylediği Mustafa Karataş kürsüye gelerek uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.

Karataş, “Veyis Ateş’i tanımıyorum. Herhangi bir ortamda uyuşturucu madde kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan’ı tanıyorum. Dilara Yıldız ile aynı ortamda bulunduk. Mehmet Akif Ersoy’un yanında gördüm. Bir tatile gittik. Antalya, Alanya sanırım. Tam hatırlamıyorum. Otelde sanıyorum. Ben, Mehmet Akif Ersoy, Ebru Gülan ve Dilara Yıldız vardı. Orada uyuşturucu kullanmadık. O yıllarda Mehmet Akif Ersoy alkol bile kullanmıyordu. O gün Dilara Yıldız alkol kullandı. Kesinlikle uyuşturucu madde kullanılmadı” dedi.

“ATEŞ’İN UYUŞTURUCU GETİRİP KULLANDIĞINA ŞAHİT OLMADIM”

Mehmet Akif Ersoy ile aynı dosyadan tutuklu bulunan Ufuk Tetik, bu davada “tanık” sıfatıyla dinlendi. Tetik, “Gayrimenkul satış işi yapıyorum. Veyis Ateş’i tanımıyorum. Sanık ile metris ceza infaz kurumunda tanıştım. Öncesinde sanık ile tanışıklığım yok, herhangi bir ortamda karşılaşmadık. Yaptığı işten dolayı medyadan ismen biliyorum. Sanığın uyuşturucu getirip kullandığına şahit olmadım. Mehmet Akif Ersoy ile 2005 yılından beri tanışıyoruz, birçok ortamda birlikte bulunduk. Ersoy ile birlikte bulunduğumuz sosyal ortama sanık Veyis Ateş hiç gelmedi. Uyuşturucu getirdiğine şahit olmadım” ifadelerini kullandı.

“NEDEN BURADA OLDUĞUMU BİLMİYORUM”

Mehmet Akif Ersoy ile aynı dosyada yargılanan Mustafa Manaz da huzura çıkarıldı. Manaz duruşmada “tanık” olarak söz aldı.

“Neden burada olduğumu bilmiyorum” diyen Manaz, “Lojistik şirketinde yönetim kurulu başkanıyım. Veyis Ateş’i tanımıyorum. Niye geldiğimi bilmiyorum. Neden çağrıldığıma anlam veremedim. Veyis Ateş ile aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu getirdiğine şahit olmadım, uyuşturucu getirdiğine dair duyumum da yok. İkinci ifademi hücreden çıkmak için verdim. Mehmet Akif Ersoy ile Ahmet Göçmez’in evinde, Ahmet Göçmez’in temin ettiği uyuşturucu maddeyi kullandım. 2-3 kez bu ortamlarda bulundum. Her seferinde uyuşturucuyu Ahmet Göçmez temin etti” ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF ERSOY CEZAEVİNDEN DURUŞMAYA BAĞLANDI

Son olarak, Mehmet Akif Ersoy tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

“ATEŞ’İN TEKLİF VEYA ISRARI OLMADI, MERAK ETTİM KULLANDIM”

Daha önce verdiği savcılık ifadesinde Ateş’in kendisini uyuşturucuya başlattığını öne süren Ersoy, mahkemede verdiği beyanda, “Yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimde böyle bir hadise cereyan etti. Evde; ben, Ebru Aydın ve emin olmamakla birlikte Dilara Yıldız bulunuyordu. Sohbet ortamı vardı, eve sonradan gelen Veyis Ateş, yanında getirdiği uyuşturucu maddeyi kullandı. Biz de merak ettik, sorduk. Deneyimlemek istedim ve merak ettim, ben de kullandım. Maddenin ne olduğunu tespit etmek gibi bir durum yoktu ama orada konuşulan kokain olduğuydu. İlk defe orada kullandım. Ebru ve benim ilk deneyimimizdi. Kendisi kullanma amacıyla getirmişti. Bize kullanmamızı söylemedi. Böyle bir şey teklif etmedi. Teklif veya ısrarı olmadı. Seba’daki evimde birlikte uyuşturucu madde kullandığımıza dair bir şey hatırlamıyorum” dedi.

“PİYALEPAŞA’DAKİ EVİM DIŞINDA KENDİSİYLE BÖYLE BİR ORTAMIM OLMADI”

Ateş’in avukatı “Veyis’in sizin evinize gelme sıklığı, size mesafesi neydi?” diye sordu. Ersoy bu soruya “Veyis abi ile samimi bir ilişkim vardı, dostluğumuz vardı. Oturur sohbet ederdik, dertleşirdik. Ama uyuşturucu konusunda Piyalepaşa’daki ev dışında böyle bir ortam olmadı. Ben onun da böyle bir şeyi sıklıkla yaptığına tanık değilim” ifadelerini kullandı.

O İDDİALARA İLİŞKİN SORU YÖNELTİLMEDİ

Ersoy’un beyanlarını tamamlamasının ardından bağlantısı sona erdi. Mahkeme Heyeti Başkanı’nın Ersoy’a, Veyis Ateş’in hakkındaki iddialarına ilişkin soru sormaması dikkat çekti.

“UYUŞTURUCUYU GÖRMEDİM, DUYDUM”

Ardından, Osman Tıraş da bu dosyada “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Ateş’i Habertürk’te çalıştığı dönemden tanıdığını söyleyen Tıraş, “2021-2022 yıllarında Habertürk’te reji ekibindeyken kendisini tanıdım. Ben ‘Kütüphane’ isimli mekana, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci ile gittim. Mekanın sahibi Umut Evirgen ve Veysi Ateş de oradaydı. İsimlerini belirttiğim kişiler ile tanımadığım kişiler farklı bir bölüme geçerek oturdu, ben yanlarında oturmadım, ayrıldım. Orada uyuşturucu kullandıklarını görmedim ama Ersoy ve Cebeci’den orada uyuşturucu kullandıklarını duydum. Ersoy ayrıca uyuşturucu getiren kişinin sanık Veysi olduğunu söyledi. Diyeceklerim bundan ibarettir” dedi.

SAVCIDAN VEYİS ATEŞ HAKKINDA “TUTUKLULUK DEVAM” TALEBİ

Duruşma Savcısı, savunma ve beyanların tamamlanmasının ardından verdiği ara mütalaada Veyis Ateş’in tutukluluğunun devamını talep etti.

Ardından söz verilen Veyis Ateş, “Tanıklar Mehmet Akif Ersoy ve Şevkiye Dilara Yıldız’ın beyanlarını kabul etmiyorum. Özellikle Yıldız’ın beyanlarındaki çelişkiye dikkat çekmek isterim” dedi.

VEYİS ATEŞ İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, Veyis Ateş’in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim'e ertelendi.