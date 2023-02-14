Son dakika... İlker Başbuğ beraat etti

Son dakika haberi... 'Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti.

DHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:37
Son dakika... İlker Başbuğ beraat etti
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, gazetemize verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılandığı davada, beraatına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un “Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de gazetemizde yer alan söyleşisinde darbe imasında bulunduğu iddia edilmişti.

AKP'nin bazı il ve ilçe başkanları ile kadın kolları başkanlarının da aralarında olduğu toplam 166 kişinin “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede, İlker Başbuğ'un, söz konusu mülakatta “darbe” imasında bulunduğu ve bu şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama” suçunu işlediği belirtilmişti.

İddianamede,  İlker Başbuğ'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.


İlker Başbuğ

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