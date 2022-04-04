Son Dakika: İllere göre vaka sayısı açıklandı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "19-25 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu.





