Son Dakika: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Bartın'da

Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:46

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:07

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbakanı Yardımcı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlara hitap etti.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Kesinlikle herşey çok güzel olacak. Ama önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bakın sorumluluklarımızın yerine gelmediği devletin görevini yerine getirmediği, devletin adaletli davranmadığı bir ortamda maden işçilerimizi kaybediyoruz ve ne yazık ki canımız yanıyor. Maden işçilerimizi kaybettik, Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun, başınız sağ olsun.

* Üzüntülüyüz ama bu düzen değişmedikçe maden işçilerinin ölümüne kader diye tanımlayan bir akıl var oldukça tedbirlerin alınmadığı bir ortam var oldukça bu acı haberleri almaya devam edeceğiz. Size söz bu seçimi bir de o madenlerde kaybettiğimiz işçilerimizin aileleri için kazanacağız. Liyakatsız insanların kaderin oyunu diye tariflediği bir düzene son vereceğiz. Son vereceğiz ve onları evlerine göndereceğiz. Tıpış tıpış evlerine gidecekler.

* Bakın 21 yıldır bu ülkeyi yönettiler. 21 yıldır yönetip hala bu memlekete Bartın’a, Karadeniz’e, ülkemizin her yerine ‘cek’ ‘cak’ diye konuşup, bir 20 yıllık daha vaat verirken hatta özür de dilemeyip hatta kibirli davranıp hatta insanlarını bölük pörçük hale getirip darmadağın edip ötekisi berikisi oy veren vermeyen diye parçalıyorsa bu insanların artık bir gün bile bu vatanın üzerinde bir yetkisinin olmaması lazım. Onun için 14 Mayıs çok önemli. Bu memleketin bekası için çok önemli.

* Kalkmışlar bir de diyorlar ki bir darbe meselesi koydular ortaya. Efendim seçimi onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbe. Bu akıl ne biliyor musunuz? Bu akıl siyaseti hayatının merkezine koymuş, seçimi kazanmayı her yol mubahtır diye davranan bir akıldır. Kalkıyorlar milletimizin milliyetçiliği üzerinden konuşuyorlar. Öyle kanıma dokunuyor ki.. Ağzıma çok şey geliyor söyleyecek. Fakat kötü söz sahibine aittir, at kenara gitsin diyorum. Bakın, nezaketi elden bırakmadan, iftiraya göğüs gererek bu mücadeleyi verip seçim nasıl kazanılır hep birlikte ispat ettik.

* Bunlar bir avuç insana hizmet eden kişiler. Milletin derdi onları ilgilendirmiyor. Mutfaktaki yangın, emeklinin durumu ortada.

* Kimse benim milliyetçiliğimi tartışamaz. Ben de kimsenin milliyetçiliğini tartışamam. Onlara kalsa bu ülkenin 40 milyonu vatan haini. Hadi oradan! Hadi oradan! Hadi oradan! Allah bunların iftiralarından bu memleketin 86 milyon insanını korusun.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Yaklaşık 10 bin genç sandığa gidecek oy kullanacak. Gençler, siz demokrasiden, özgürlükten, huzurdan, bereketten, kadın erkek eşitliğinden yana mısınız? Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacak.

* Gençler; sizler, dünya siyaset tarihine olağanüstü armağan bırakacaksınız. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ama o ülkenin gençleri, Mustafa Kemal'in gençleri sandığa gittiler, otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler diyecekler.

* Bütün emekliler Kurban Bayramı'nda 15 bin lira parayı kendi hesaplarında görecekler.

* Para var arkadaşlar, Türkiye zengin bir ülke! beşli çeteye, yandaşlara para var! 4 5 yerden aylık alanlara para var, emekliye gelince para yok! Var para var!

* Ne zaman düşse dara bir Kemal çıkar ortaya diye söylüyorsunuz. Birlikte Türkiye'yi kurtaracağız. Birlikte olursak demokrasiyi güçlendirmiş olacağız.

* Hayat pahalılığının bütün sıkıntısını çeken ev kadınlarıdır.

* Kırsal'da çalışan kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. Ayrıca kırsalda çalışan gençlerin de biz ödeyeceğiz.

* Aile destekleri sigortası getireceğiz. 1971 yılından bu yana uygulanmıyor. Fakirleri topluyorlar, kameraları çekiyorlar, onlara gıda, yiyecek dağıtıyorlar, fotoğrafla yayınlıyorlar. Kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz.

* Devlet, kadının güvencesi olacak. Birileri değil!

* Devlette torpili bitireceğim. Altığınız puana göre atamayı yapacağım.

* Bütün köy okullarını yeniden açacağız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

NOTA ÇIKIŞI

* Bizim milliyetçiliğimizi de sorguluyorlar. Masanın altı üstü... Bunların hiçbirine inanmayın! Onların kanallarını, TRT'yi, neler yaptıklarını biliyorum. Bize inanın. Sözümüz sözdür! Biz onlar gibi değiliz. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız, nokta! Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yapar, ölüme gideriz. Bunlar Süleyman Şah türbesini kaçırdılar, kaçırırken de bayrağı indirdiler. Sen kendi ülkende kendi toprağından nasıl Süleyman Şah türbesini kaçırırsın. Bir de milletçilik dersi veriyor. Sen kimsin! Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirdiler. Nota verecek misiniz diye sorulduğunda müzik notası mı dedi!

* Onlar yapamıyorlar, beceremiyorlar umutlarını oraya bağladılar. Bizim umudumuz sizsiniz. Geleceğimiz sizsiniz, karar verecek olan da sizsiniz. ‘Kemal Dede Çankaya’da çay içecek miyiz’ diye soruyorsun. Söz çay içeceğiz. Hep beraber içeceğiz.