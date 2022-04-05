Son Dakika: İmamoğlu'ndan UKOME toplantısı tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.
İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:
"Niye seçimi kaybettik? Oradalar hala. 5 tane kurum eklediler UKOME'ye. Niye? UKOME'de askeri neden bu işe alet ediyorlar? Bu arkadaş hiçbir anlam ifade etmeyen, kifayetsiz aklıyla orada emir kulu olarak konuşuyor. Benim askerimi, polisimi bu işe neden alet ediyorsunuz? Biz yüzde 50 zam istiyoruz. Neden? Vatandaşımızı korumak için. 30 tane büyükşehir belediyesi var. Niye bir tek İstanbul'da bu zorluk çıkarılıyor? Sabah gazetesi sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına, Patagonya'da mı yaşıyorsun?
TAKSİ SORUNU
'Benim olmayan bertaraf olsun' bu akıl. Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul'da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yazık!
Bu insanlar vicdanları elvermeden ret veriyorlar. Yarın bir daha UKOME yapacağız, olmadı bir daha esnaf batsın mı? İstanbul kabusları olmuş. Belki de İstanbul'da bizim bulamadığımız kafalarında çok farklı bir planları vardı. İstanbul'u kaybetmek bu planları çok büyük bir sekteye uğrattı.
İBB Meclis'i uzlaşarak bir karar aldığı zaman herkes alkışlar. İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor. 3 yıldır İBB'nin kurumu İSKİ'ye zam neredeyse verilmedi. İBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir.
Elektriğe, doğal gaza zammı hükümet yapıyor. Türkiye'deki dövizin artmasının sebebi Çemişgezek Belediyesi mi? Değil. İstanbul Belediyesi mi? Değil. Zammın kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir. İSKİ'de fiyat artmış, İBB'ye neredeyse zam verilmemiş.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
- Son Dakika: UKOME'de ulaşıma zam teklifine ret: İmamoğlu'ndan sert yanıt
- Dilek İmamoğlu'ndan 'Başak Demirtaş' açıklaması: 'Barış ve sevgi için adım atmanın neresi yanlış?'
- BUPAR Araştırma Şirketi, İstanbul’da seçmenin nabzını tuttu: İmamoğlu farkı açıyor
Video Haberler
- Putin ve Zelenski bir araya gelecek mi?
- Havaya ateş açıldı; penceredeki kadın yaralandı
- Zelenski: Savaş suçlarının kanıtlarını topladık
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
En Çok Okunan Haberler
- Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında
- Zelenski: Savaş suçlarının kanıtlarını topladık
- Havaya ateş açıldı; penceredeki kadın yaralandı
- 'Gayet uygun' demişti, ikiye katlandı!
- Ukrayna savaşı: Odessa neden önemli?
- Dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? (05.04.2022)
- Simitçiler birbirine girdi: Art arda kafasına vurdu
- Havaya ateş açıldı; penceredeki kadın yaralandı
- AKP MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak
- Putin ve Zelenski bir araya gelecek mi?