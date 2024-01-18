Son dakika... İmamoğlu'ndan 'yerel seçim' mesajı: 'Öyle bir demokrasi şamarı yiyeceksiniz ki...'

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nün trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan Vira Kavşağı'nın açılış töreninde konuşuyor. İktidarın projelere destek olmadığını, İBB olarak yapmaya talip oldukları projelere de onay verilmediğini belirten İmamoğlu, "Bu yerel seçimde, öyle bir demokrasi şamarı yiyeceksiniz... O belgeleri imzalamak zorunda kalacaksınız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:43
Son dakika... İmamoğlu'ndan 'yerel seçim' mesajı: 'Öyle bir demokrasi şamarı yiyeceksiniz ki...'
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