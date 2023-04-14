Son Dakika: İMECE'nin uzaya fırlatılışı ertelendi
Son dakika haberi... Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılışı hava şartları nedeniyle ertelendi.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatılışı 3. kez ertelendi.
TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması bugün de 28 saniye kala rüzgar nedeniyle iptal edildi.
SpaceX tarafından yüksek irtifadaki yanal rüzgar olduğu ifade edildi.
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