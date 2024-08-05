Son Dakika... Instagram yasağı ne zaman kalkacak? Bakan görüşme için saat verdi
Son dakika haberi... Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, saat 13.00'da Instagram yetkilileriyle görüşecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu Instagram'ın yetkilileri saat 13.00'da bir görüşme yapılacak.
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkililerinin bugün bir araya geleceğini açıkladı.
"YENİDEN BİR ARAYA GELİNİLECEK"
Bakan Uraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.
Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."
Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 5, 2024
Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz…
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