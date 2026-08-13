Son Dakika... İşçiler holding binasına girdi: Yıldızlar SSS Holding patronu işçilerle canlı yayında konuştu

Tazminat ve alacakları için eylem yapan Türkiye Maden İş üyesi madenciler, Doruk Madencilik'in bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding binasına girdi.

Holding sahibi Sabahattin Yıldız, Türkiye Maden İş üyesi madenciler ile bir arada basının karşısına geçerek açıklama yaptı.

BASIN ÖNÜNDE DUYURDU: ''BUGÜN ÖDÜYORUZ''

İşçiler haklarını almadan Ankara'dan ayrılmayacaklarını tekrar bildirirken Yıldız, işçilerin tazminat ve maaş alacaklarının bugün ödeneceğini söyledi.

Yıldız yaptığı açıklamada “Biz bugün bu arkadaşların tazminatlarını ödüyoruz. Daha sonra ayrılmış mahkemeye vermişleri de önümüzdeki hafta ödeyeceğiz. Bugün Elazığ’ı da ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

''ALACAKLARIMIZ ÖDENMEYENE KADAR ANKARA'DAN AYRILMAYACAĞIZ''

Açlık grevindeki işçiler adına konuşan Türkiye Maden İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık ''Sizin huzurunuzda kamuoyuna bildirdi. Biz de beyan ettik. Bu ödemeler yapılmayıncaya kadar Ankara'dan ayrılmayacağız. Biz haftaya kadar arkadaşların yasal alacakları ödenmeyene kadar Ankara'dan ayrılmayacağız.'' dedi.