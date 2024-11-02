Son Dakika... IŞİD operasyonu: 24 kişi tutuklandı!
Son dakika gelişmesi... IŞİD silahlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişiden 24'ü tutuklandı.
IŞİD silahlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişiden 24'ü tutuklandı.
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