Son Dakika... IŞİD'liler hakkında karar: Aralarında 'üst düzey yönetici' de var!

Terör örgütü IŞİD’in Türkiye’de yakalanan ve ’Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı en önemli sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:13
Son Dakika... IŞİD'liler hakkında karar: Aralarında 'üst düzey yönetici' de var!
Abone Ol google-news

Terör örgütü IŞİD’in Türkiye’de yakalanan ve ’Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı en önemli sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 

Mahkeme, Al-Sumaidai’yi ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler