Son Dakika... Isparta'da servis midibüsü devrildi: 17 yaralı
Isparta'da servis midibüsünün sürücünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun 17'nci kilometresinde sabah saat 08.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Kamil Bildirici'nin kullandığı 32 ACG 168 plakalı işçi servis midibüsü, Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi.
Kazada midibüsteki 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs ise çekiciyle bölgeden götürüldü.
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