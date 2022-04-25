Son dakika: İşsizlik maaşlarının ödeneceği tarih açıklandı
5 Mayıs'ta yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri bayram sebebiyle 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.
5 Mayıs'ta yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri bayram sebebiyle 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
- Bakan Yanık hemşehrilerine seslendi
- Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak ayini' yapıldı
- Çocuklu kadına aracın önünü kesip dehşeti yaşattı
- 'Kumpas çöktü ampul patladı'
- 9’uncu kattan cipin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
- Maskeli bebek ekipleri harekete geçirdi
- 'Oy moy yok, benim için bitti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- Benzin, LPG ve dizelden vazgeçiliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu
- Esnafla Karaismailoğlu arasında dikkat çeken konuşma