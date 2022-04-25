Son dakika: İşsizlik maaşlarının ödeneceği tarih açıklandı

5 Mayıs'ta yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri bayram sebebiyle 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 13:31
Son dakika: İşsizlik maaşlarının ödeneceği tarih açıklandı
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5 Mayıs'ta yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri bayram sebebiyle 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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