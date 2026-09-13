Son dakika... İstanbul Arnavutköy ve Maltepe'de orman yangını

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı ormanlık alandaki yangına helikopterlerle müdahale edildi. Ekipler, iş makinesiyle yangının olduğu bölgeye yeni yol açarak ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

MALTEPE'DE DE ORMAN YANGINI

İstanbul'da Maltepe'de de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek askeri bölgeye sıçradı. Saat 12.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde, otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe tekrardan açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.