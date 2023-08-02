Son Dakika: İstanbul Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:21

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:36

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi olduğu belirtiliyor.