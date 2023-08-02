Son Dakika: İstanbul Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın!
Son dakika haberi... Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi olduğu belirtiliyor.
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