Son Dakika: İstanbul Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın!

Son dakika haberi... Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:21
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi olduğu belirtiliyor.


Yangın bayrampaşa iş merkezi

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