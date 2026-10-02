Son Dakika... İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: 14 kişi tahliye edildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mümin Deresi Sokak’taki 8 katlı binada çıktı.
İddiaya göre, binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yoğun dumanın üst katları kaplaması üzerine mahsur kalanlar pencerelere çıkarak “İmdat” diye yardım istedi.
14 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürürken, binada mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.