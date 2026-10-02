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Son Dakika... İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: 14 kişi tahliye edildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı!

Son Dakika... İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: 14 kişi tahliye edildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı!

2.10.2026 15:33:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: 14 kişi tahliye edildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı!

Son dakika gelişmesi...Kadıköy’de 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede binaya sıçradı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar pencerelerden “İmdat” diye yardım isterken, itfaiye ekipleri 14 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mümin Deresi Sokak’taki 8 katlı binada çıktı.

İddiaya göre, binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yoğun dumanın üst katları kaplaması üzerine mahsur kalanlar pencerelere çıkarak “İmdat” diye yardım istedi.

14 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürürken, binada mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi.

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5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kadıköy #Yangın

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