Son Dakika... İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!

Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tahliye ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor.