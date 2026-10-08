Son Dakika... İstanbul Maltepe’de 7 katlı bina çöktü: 3 katın kaçak eklendiği açıklandı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar başlatılırken, İstanbul Valisi Davut Gül son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

VALİ GÜL: “5 KİŞİ KURTARILDI”

İstanbul Valisi Davut Gül, binada mahsur kalan 12 kişiden 5’inin kurtarıldığını belirterek, “Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişinin 4 tanesiyle temas sağlandı. 3 kişi arama çalışması sürüyor” dedi.

Ekiplerin temas sağlanan 4 kişiyi kurtarmak ve henüz ulaşılamayan 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI: BİNAYA 3 KAT EKLENMİŞ

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çöken binanın 39 yıllık olduğunu belirterek yapının projesine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Köymen, “Binaya 3 kat ilave edilmiş normalde binanın projesi 4 katlı yapılmış şekilde ve zamanla yıpranma payı da var” ifadelerini kullandı.

Köymen’in açıklamasına göre, 4 katlı olarak projelendirilen binaya sonradan 3 kat daha eklendi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Binanın çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, enkazda mahsur kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın nedenine ilişkin incelemelerin sonuçları henüz açıklanmadı.