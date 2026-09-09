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Son dakika... İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın

Son dakika... İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın

9.09.2026 10:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayağaza kampüsü içinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı.

Yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. 

Yangın nedeniyle okul binası tedbir amacıyla boşaltıldı. 

 

İlgili Konular: #Yangın #İstanbul Teknik Üniversitesi