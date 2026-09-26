Son Dakika... İstanbul Valiliği’nden Marmara için fırtına uyarısı: Rüzgâr 75 km/saat hızla esecek!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Marmara’da rüzgârın 26 Eylül Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

PAZAR SABAHI ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın 27 Eylül Pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği açıklamasında, fırtına nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat çekerek, “Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.