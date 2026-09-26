Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... İstanbul Valiliği’nden Marmara için fırtına uyarısı: Rüzgâr 75 km/saat hızla esecek!

Son Dakika... İstanbul Valiliği’nden Marmara için fırtına uyarısı: Rüzgâr 75 km/saat hızla esecek!

26.09.2026 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... İstanbul Valiliği’nden Marmara için fırtına uyarısı: Rüzgâr 75 km/saat hızla esecek!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde 26 Eylül Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgârın saatte 50-75 kilometre hızla esmesi beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Marmara’da rüzgârın 26 Eylül Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Image

PAZAR SABAHI ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın 27 Eylül Pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği açıklamasında, fırtına nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat çekerek, “Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

İlgili Konular: #hava durumu #istanbul valiliği #Fırtına

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 26 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 26 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un kuzeyi başta olmak üzere birçok noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara’nın doğusu ve Kuzey Ege’de ise rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.
AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak İstanbul’da bugün yeniden başlaması beklenen yağışların önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. AKOM’un tahminine göre sıcaklıklar pazar gününden itibaren düşerek 20 derecenin altına gerileyecek.