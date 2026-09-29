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Son dakika... İstanbul Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

Son dakika... İstanbul Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

29.09.2026 16:50:00
Güncellenme:
AA
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Son dakika... İstanbul Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar fırtınanın etkili olmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca yağışların yarın gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
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İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

VALİLİK SAAT VERDİ

Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın ise gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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