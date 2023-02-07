Son Dakika... İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kar nedeniyle olumsuz hava koşullarının devam ettiğini bildirerek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yurttaşlara uyarıda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarıda bulundu.
Twitter'tan yaptığı açıklamada, buzlanma ve don olaylarının devam ettiğini bildiren Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği konusunda uyararak, "Toplu taşıma araçlarını tercih edelim" dedi.
Yerlikaya, motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının da devam ettiğini hatırlattı.
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul’da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen zorunlu olmadikça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor."
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