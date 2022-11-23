Son dakika... Düzce'de 6.0 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne'de de hissedildi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:10

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre; depremin merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi oldu. Gece 04.08'de gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 6.0 olarak ölçüldü. Depremin 10.6 km derinliği bulunurken Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne de şiddetli olarak sallandı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır" duyurusunda bulundu.

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