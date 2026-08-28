Zeytinburnu sahilindeki otobüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Zeytinburnu sahilinde seyir halinde olan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

YARALILAR VAR!

Kazada otobüste bulunan bazı kişiler yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İBB’DEN AÇIKLAMA: ‘İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI’

Kazaya ilişkin açıklama yapan İBB ve İETT kurum ve emniyet tarafından idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi:

"28 Ağustos 2026 tarihinde (bugün) BN1 Küçükçemece - Soğuksu hattında görev yapan Elit Karayolu Taşıma Şirketine ait Özel Halk Otobüsü, saat 16:48’de Zeytinburnu mevkiinde önündeki sivil otomobilin aniden şerit değiştirmesi sebebiyle kaza yapmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak bir site duvarına çarpmıştır.

Kaza sebebiyle, ilk belirlemelere göre özel halk otobüsünde bulunan bir yolcu sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.

Yaralıların durumu yakından takip edilmektedir.

Söz konusu özel halk otobüsü kazası ile ilgili Kurumumuz ve Emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır."

İşte olay yerinden ilk görüntüler...