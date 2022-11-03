Son Dakika... İstanbul'da dehşet anları: Kadına ateş etti, intihar etti
İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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