Son Dakika... İstanbul'da dehşet anları: Kadına ateş etti, intihar etti

İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA
03 Kasım 2022 Perşembe, 14:48
Son Dakika... İstanbul'da dehşet anları: Kadına ateş etti, intihar etti
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İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıktı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ayrıntılar geliyor...


Esenyurt intihar silahlı saldırı

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