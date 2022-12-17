Son Dakika... İstanbul'da feci kaza: Yol trafiğe kapandı

Büyükçekmece E-5 karayolunda Güzelce yönünde feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirirken yol trafiğe kapatıldı.

İHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:27
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İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi.

Büyükçekmece Güzelce E-5’te meydana gelen kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle ana yol trafiğe kapanırken araçlar yan yola sevk edildi. 


Büyükçekmece trafik kazası Son dakika

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