Son Dakika... İstanbul'da feci kaza: Yol trafiğe kapandı
Büyükçekmece E-5 karayolunda Güzelce yönünde feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirirken yol trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi.
Büyükçekmece Güzelce E-5’te meydana gelen kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle ana yol trafiğe kapanırken araçlar yan yola sevk edildi.
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