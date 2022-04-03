Son dakika: İstanbul'da iş yeri önünde patlama
Son dakika: Bağcılar'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu. Patlama anındaki panik bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Patlama, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tadilat yapılan işyerinin önündeki çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede doğal gaz borusunda patlamaya neden oldu.
EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğal gaz hattının kapatılmasından sonra yangın söndürüldü. Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Patlama anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
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