Son Dakika: İstanbul'da AVM'de yangın: Dumanlar yükseliyor!

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 12:58
<p>İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.</p><p><strong> Yangının ardından kısa sürede Büyükdere Caddesi bir anda simsiyah dumanlara teslim oldu.</strong><br data-mce-bogus="1"></p>

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.

Yangının ardından kısa sürede Büyükdere Caddesi bir anda simsiyah dumanlara teslim oldu.

<p><strong>İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ</strong></p><p>Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. </p><p>Öte yandan AVM'de bulunanlar tahliye edildi.</p>

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öte yandan AVM'de bulunanlar tahliye edildi.

<p><strong>"CAN KAYBI VE YARALI YOK"</strong></p><p>Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından yapılan açıklamada yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı bildirildi.</p>

"CAN KAYBI VE YARALI YOK"

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından yapılan açıklamada yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı bildirildi.

<p><strong>34 ARAÇ VE 106 PERSONELLE MÜDAHALE</strong></p><p>Yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale edilirken, yangının çatı kaynaklı olduğu ve tahliyelerin yapıldığı öğrenildi.</p>

34 ARAÇ VE 106 PERSONELLE MÜDAHALE

Yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale edilirken, yangının çatı kaynaklı olduğu ve tahliyelerin yapıldığı öğrenildi.

Yangın beşiktaş AVM metrocity

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