Son Dakika: İstanbul'da AVM'de yangın: Dumanlar yükseliyor!
İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.
Yangının ardından kısa sürede Büyükdere Caddesi bir anda simsiyah dumanlara teslim oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öte yandan AVM'de bulunanlar tahliye edildi.
"CAN KAYBI VE YARALI YOK"
Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından yapılan açıklamada yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı bildirildi.
34 ARAÇ VE 106 PERSONELLE MÜDAHALE
Yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale edilirken, yangının çatı kaynaklı olduğu ve tahliyelerin yapıldığı öğrenildi.
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