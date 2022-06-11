Son Dakika: İtalya'daki helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İtalya’nın Lucca kentinden kalktıktan sonra kaybolan ve içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama kurtarma çalışmaları, yerel saatle 07.00'de yeniden başlamıştı. Reuters "İtalya'daki helikopter kazasında, 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu" açıklamasında bulundu.
İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi.
Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.
Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.
Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEYİT ETTİ
Çekya’da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.
İTALYA ANSA AJANSI
Son olarak Reuters, İtalya ANSA ajansına dayandırarak, "İtalya'daki helikopter kazasında, 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu" açıklamasında bulundu.
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