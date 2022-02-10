Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 2001 krizinden çok daha büyük bir kriz var

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:48

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti Kalkınma Kongresi’nde konuştu. Ekonomideki gidişata değinen Akşener, “Daha elektriğin icat edilmediği o karanlık dönemin başındakiler Erdoğan ve ekibinde çok daha iyi yönettiler ülkeyi” dedi.

“2001 krizinden çok daha büyük bir kriz var” diyen Akşener, “Yatırım iklimi kötüleşti. Çoğu şaibeli özelleştirmeler gerçekleştirildi. Sayın Erdoğan bir kez daha en çok kınadığı şeyin en büyük katılımcısı oldu” ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

-Eşi, dostu ve o 5 müteahhidi ihya ederek milletimizi yokluğa mahkum etmekte. Maalesef bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5. ülke. Hazine ve Maliye Bakanı yurt dışında yaptığı toplantılara MB yetkililerini davet etmiyor. Uygulanan akıl dışı politikalarla istihdam sağlanamaz oldu.

-Asgari ücret daha ilk ayda açlık sınırının altında kaldı. Ülkemizdeki büyüme yüzde 1’in altına indi. Yani Erdoğan ve ekibi daha elektriğin icat edilmediği o dönemde o karanlık dönemin başındakiler çok daha iyi yönettiler ülkeyi.

"BU KRİZ TARİHE ERDOĞAN KRİZİ OLARAK GEÇECEK"

-Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek. Erdoğan krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz.

-Türkiye'nin hafızasından 'açlığı' silmeye çalıştığımız bu yolda sizlere verdiğiniz öneriler için çok teşekkür ediyorum.

-Yok olan 128 milyar dolardan, 20 Aralık gecesi olanlardan sonra nasıl doğrulacağımızı konuşacağız. Kredi piyasalarını nasıl yeniden düzenleyebileceğimizi, kur korumalı mevduat hesabından nasıl çıkabileceğimizi konuşacağız ve sizlerle paylaşacağız.

-Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce kur şokları karşısında iyice kırılan devlet dengesini konuşacağız. Oluşan riskleri konuşacağız. Çarpık ve adaletsiz vergi sistemini ve artırılan vergi rakamlarının nasıl önüne geçebileceğimizi konuşacağız.

-Çarpık vergi sisteminde nasıl eşitliği sağlayabileceğimizi konuşacağız.

-Büyük yatırım projeleri için nasıl mali alan yaratacağımızı konuşacağız. Orta sınıfı yeniden oluşturup güçlendireceğiz. Oluşturacağımız sosyal destek mekanizmasını tartışacağız.

-Köylerin yükünü nasıl azaltıp, tarıma destek için yapacaklarımızı konuşacağız.

-Unutmayın ki İYİ Parti'nin önceliğinde adalet, demokrasi var. Vizyonun güçlü, zengin bir Türkiye var.